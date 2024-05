Drei Schwerverletzte bei Autozusammenstoß im Kreis Offenbach

Mainhausen (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß zweier Autos in Mainhausen (Landkreis Offenbach) sind drei Männer schwer verletzt worden. Ein 37-jähriger Autofahrer sei in der Nacht zum Montag über eine rote Ampel gefahren, ehe es zur Kollision mit einem anderen Wagen kam, teilte die Polizei in Offenbach mit. Der 22-jährige Fahrer des anderen Autos sowie sein 25-jähriger Beifahrer und der mutmaßliche Unfallverursacher kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 37-Jährige stand nach Angaben der Polizei offenbar unter Alkoholeinfluss. Nach Zeugenaussagen bestehe zudem der Verdacht, dass er vor dem Zusammenstoß an einem illegalen Autorennen beteiligt war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 55.000 Euro.