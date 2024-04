Vier Schwerverletzte nach Kollision mit Oberleitungsmast

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Oberleitungsmast in Frankfurt sind vier Menschen schwer verletzt worden. Der Strom an dem Unfallort sei zwischenzeitlich abgeschaltet worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Hierdurch sei auch der Straßenbahnverkehr vorübergehend in dem Bereich zum Erliegen gekommen. Warum der 28-jährige Fahrer am Montag von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin gegen den Mast gefahren ist, sei bislang unklar. Alle vier Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.