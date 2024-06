Straßenbahn prallt gegen Sportwagen: Zwei Schwerverletzte

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß ihres Autos mit einer Straßenbahn in Frankfurt am Main sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers entstand an dem Sportwagen zudem ein geschätzter Schaden von rund 280.000 Euro. Der 76-jährige Fahrer hatte das Auto am Freitag bei roter Ampel auf den unbeschrankten Bahnübergang gesteuert. Eine Straßenbahn prallte daraufhin seitlich gegen den Wagen und schob ihn mehrere Meter über die Gleise. Der Autofahrer und seine 73 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste und der Fahrer der Straßenbahn blieben unverletzt.