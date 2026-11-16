Drei Tote bei Auto-Absturz von Brücke - was die Polizei weiß

Baden-Baden (dpa) - Bei dem schweren Autounfall mit drei Toten in Baden-Baden ist nach Polizeiangaben auch eine 18-Jährige ums Leben gekommen. Auch am Tag nach dem Sturz des Fahrzeugs rund zehn Meter tief von einer Brücke sei nicht davon auszugehen, dass weitere Autos an dem Unfall beteiligt waren, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg zudem.

Außer der jungen Frau starben zwei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren. Auch sie saßen demnach auf der Rückbank des Wagens. Die 43 Jahre alte Fahrerin und ihre 26 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Nicht der erste Unfall auf der Straße

Laut Polizei hatte die Frau am Sonntagmorgen auf der Brücke die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Das Auto kam von der Straße ab und stürzte in die Tiefe. In einer Böschung blieb es liegen. In dem unwegsamen Gelände musste auch die Bergwacht dabei helfen, Verletzte und den Wagen zu bergen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum