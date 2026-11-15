Auto stürzt zehn Meter von Brücke – drei Menschen sterben
Ein schwerer Unfall in Baden-Württemberg: In Baden-Baden stürzt ein voll besetztes Auto von einer Brücke. Drei Menschen kommen ums Leben.
Baden-Baden (dpa) - Drei Menschen sind bei einem schweren Unfall in Baden-Baden ums Leben gekommen. Das Auto stürzte rund zehn Meter tief von einer Brücke, wie die Polizei mitteilte. Zwei Männer auf der Rückbank im Alter von 21 und 24 Jahren starben noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Mensch erlag wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die 43 Jahre alte Fahrerin und ihre 26 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Autofahrerin am Morgen auf der Brücke die Kontrolle über ihren Wagen verloren haben. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und stürzte in die Tiefe. Es kam schwerbeschädigt in einer Böschung zum Liegen. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst unterstützte die Bergwacht die Rettungsarbeiten im unwegsamen Gelände. Die Polizei prüft, ob die Autofahrerin betrunken war. Die Straßensperrung sollte laut einem Polizeisprecher in Kürze wieder aufgehoben werden.