Verkehr

Schwerer Unfall: Junge Autofahrerin übersieht Motorrad

Eine junge Autofahrerin wird mutmaßlich von der tiefstehenden Sonne geblendet. Als die 18-Jährige abbiegen will, sieht sie ein Motorrad nicht.

Ein Rettungshubschrauber landet ebenfalls an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa
Ein Rettungshubschrauber landet ebenfalls an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Holzgerlingen (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto sind ein 70 Jahre alter Motorradfahrer und seine Mitfahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei übersah eine 18 Jahre alte Autofahrerin mutmaßlich wegen der tiefstehenden Sonne am Abend beim Abbiegen in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) das Motorrad. Durch die Wucht der Kollision stürzte sowohl der Fahrer als auch die 57 Jahre alte Sozia von der Maschine. Sanitäter brachten beide mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle gelandet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt
Verkehr

Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Beim Abbiegen übersieht eine Autofahrerin ein Motorrad. Es kommt zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

06.06.2026

Seniorin übersieht Motorrad – Mann schwer verletzt
Unfall auf Bundesstraße

Seniorin übersieht Motorrad – Mann schwer verletzt

Schwerer Zusammenstoß auf der B311: Eine Autofahrerin will die Straße queren – und übersieht offenbar einen Motorradfahrer. Der Mann wird schwer verletzt.

04.11.2025

Autofahrer übersieht Motorrad – Fahrer im Krankenhaus
Kreis Böblingen

Autofahrer übersieht Motorrad – Fahrer im Krankenhaus

In Sindelfingen will ein Autofahrer von einem Grundstück auf die Straße fahren. Dabei übersieht er einen Motorradfahrer – mit schweren Folgen.

09.10.2025

Auto erfasst Motorradfahrer - Biker schwer verletzt
Schwerer Unfall

Auto erfasst Motorradfahrer - Biker schwer verletzt

Ein Wagen biegt in ein Grundstück ein, doch der Fahrer übersieht nach Polizei-Angaben ein entgegenkommendes Motorrad.

27.04.2025

Auto erfasst Motorrad: Fahrer schwer verletzt
Crash an Einmündung

Auto erfasst Motorrad: Fahrer schwer verletzt

Eine Autofahrerin übersieht ein Motorrad. Es kommt zum Zusammenstoß.

06.04.2025