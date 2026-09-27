Schwerer Unfall: Junge Autofahrerin übersieht Motorrad
Eine junge Autofahrerin wird mutmaßlich von der tiefstehenden Sonne geblendet. Als die 18-Jährige abbiegen will, sieht sie ein Motorrad nicht.
Holzgerlingen (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto sind ein 70 Jahre alter Motorradfahrer und seine Mitfahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei übersah eine 18 Jahre alte Autofahrerin mutmaßlich wegen der tiefstehenden Sonne am Abend beim Abbiegen in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) das Motorrad. Durch die Wucht der Kollision stürzte sowohl der Fahrer als auch die 57 Jahre alte Sozia von der Maschine. Sanitäter brachten beide mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle gelandet.