Verkehr

Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Beim Abbiegen übersieht eine Autofahrerin ein Motorrad. Es kommt zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

Mit einem Hubschrauber wird der 49-Jährige in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Mit einem Hubschrauber wird der 49-Jährige in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)

Gemmrigheim (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Eine 51 Jahre alte Autofahrerin sei mit ihrem Wagen am Freitag bei Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg) abgebogen und habe dabei das entgegenkommende Motorrad übersehen, teilte die Polizei mit. 

Dabei kam es den Angaben nach zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Ein Rettungshubschrauber flog den 49 Jahre alten Motorradfahrer anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Die Autofahrerin wurde am Unfallort von Sanitätern versorgt.

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