Drei tote Schafe mit Bisswunden entdeckt
In der Nacht zum Sonntag sterben in Schwaben drei Schafe mit Bisswunden. Die Behörden suchen nach dem Verursacher.
Bächingen an der Brenz (dpa) - Auf einer Wiese im Grenzgebiet zwischen Bayern und Baden-Württemberg sind drei tote Schafe mit Bisswunden entdeckt worden. Welches Tier dafür verantwortlich sein könnte, soll nun das Landratsamt Dillingen an der Donau aufklären. Nach Polizeiangaben starben die Schafe in der Nacht von Samstag auf Sonntag nahe Bächingen an der Brenz.