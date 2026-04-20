Schafe angegriffen

Drei tote Schafe mit Bisswunden entdeckt

In der Nacht zum Sonntag sterben in Schwaben drei Schafe mit Bisswunden. Die Behörden suchen nach dem Verursacher.

Die toten Tiere weisen Bisswunden auf. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die toten Tiere weisen Bisswunden auf. (Symbolbild)

Bächingen an der Brenz (dpa) - Auf einer Wiese im Grenzgebiet zwischen Bayern und Baden-Württemberg sind drei tote Schafe mit Bisswunden entdeckt worden. Welches Tier dafür verantwortlich sein könnte, soll nun das Landratsamt Dillingen an der Donau aufklären. Nach Polizeiangaben starben die Schafe in der Nacht von Samstag auf Sonntag nahe Bächingen an der Brenz.

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