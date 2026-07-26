Drei Verletzte bei Brand in Rottenburger Altstadt

Rottenburg am Neckar (dpa/lsw) - Bei einem Brand mehrerer Häuser in der Altstadt von Rottenburg am Neckar sind drei Menschen verletzt worden. Zwei erlitten in der Nacht zum Sonntag eine Rauchvergiftung und wurden in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Außerdem sei ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten leicht an der Hand verletzt worden.

Anwohner hatten den Brand gemeldet. Betroffen war zunächst ein größerer Holzunterstand, der direkt an ein Doppelhaus angrenzte. Von dort aus griffen die Flammen auf nahe Gebäude über.

Feuerwehrleute brachten die Bewohner der umliegenden Häuser in Sicherheit. Eine Bewohnerin wurde über eine Leiter aus ihrer Wohnung gerettet. Insgesamt wurden drei Häuser beschädigt. Zwei davon sind bis auf weiteres nicht bewohnbar.

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