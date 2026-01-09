Winterwetter Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf glatter Straße Ein Kastenwagen gerät in den Gegenverkehr, dort kommt ihm ein Auto entgegen. 09.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Lino Mirgeler/dpa Die drei Verletzten wurden in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Winter Unfall auf glatter Straße - Zwei Schwerverletzte Ein Auto gerät in den Gegenverkehr und prallt dort mit einem weiteren Wagen zusammen. Der Rettungshubschrauber wird alarmiert. 01.12.2025 Verkehrsunfall Auto gerät in Gegenverkehr – zwei Schwerverletzte Nach einer Tunnelausfahrt kommt eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab und stößt frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Sowohl sie als auch der andere Fahrer werden nun im Krankenhaus behandelt. 22.04.2025 Nahe Kassel Acht Verletzte bei Frontalzusammenstoß von zwei Autos Auf glatter Fahrbahn gerät ein Auto in den Gegenverkehr - mit fatalen Folgen. Auch eine fünfköpfige Familie ist betroffen. 23.12.2024 Verkehrsunfall Auto gerät in Gegenverkehr - vier Verletzte 22.05.2024 Verkehr Auto gerät in Gegenverkehr: Mann schwer verletzt Auf einer Bundesstraße in Südhessen stoßen zwei Autos zusammen, ein Wagen war auf die Gegenfahrbahn geraten. 16.04.2024