Unfälle

Drei Verletzte bei Zusammenprall von Bus und Auto

Ein Linienbus und ein Auto stoßen bei Geisenheim zusammen. Der Autofahrer wird schwer verletzt, im Bus sind keine Fahrgäste.

Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa
Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. (Symbolfoto)

Geisenheim (dpa/lhe) - Bei einem Unfall bei Geisenheim (Rheingau-Taunus-Kreis) zwischen einem Linienbus und einem Auto sind drei Menschen verletzt worden. Der 39 Jahre alte Busfahrer habe den von links kommenden Pkw übersehen, teilte die Polizei mit. Der 56-jährige Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig reagieren können und es kam zum Zusammenprall. 

Der Busfahrer und die Beifahrerin im Auto hätten leichte Verletzungen erlitten. Der Autofahrer sei nach dem Unfall mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. In dem Bus seien keine Fahrgäste gewesen, hieß es.

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