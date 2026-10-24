Drei Verletzte bei Zusammenprall von Bus und Auto

Geisenheim (dpa/lhe) - Bei einem Unfall bei Geisenheim (Rheingau-Taunus-Kreis) zwischen einem Linienbus und einem Auto sind drei Menschen verletzt worden. Der 39 Jahre alte Busfahrer habe den von links kommenden Pkw übersehen, teilte die Polizei mit. Der 56-jährige Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig reagieren können und es kam zum Zusammenprall.