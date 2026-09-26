Unfälle

Vier Schwerverletzte bei Unfall mit Bus - Fahrerflucht

Ein Autofahrer versucht in Witten in NRW, einem entgegenkommenden Linienbus auszuweichen und prallt mit seinem Wagen gegen ein weiteres Auto. Das kracht stattdessen in den Bus. Der Fahrer flieht.

Vier Menschen waren bei dem Unfall in der Nacht schwer verletzt worden. Foto: Alex Talash/dpa
Vier Menschen waren bei dem Unfall in der Nacht schwer verletzt worden.

Witten (dpa) - Beim Zusammenprall eines Autos mit einem Linienbus in Witten in Nordrhein-Westfalen sind in der Nacht vier junge Menschen schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher und sein Beifahrer flohen und werden gesucht, wie die Polizei mitteilte. 

Der Polizei zufolge übersah der bisher unbekannte Fahrer bei einem Überholmanöver augenscheinlich den entgegenkommenden Linienbus. Er scherte nach rechts aus und prallte mit seinem Wagen gegen ein weiteres Auto, das daraufhin frontal gegen den Linienbus geschleudert wurde. 

Busfahrer erleidet Schock

Die 18 Jahre alte Fahrerin des Autos sowie drei Insassen - zwei 13-Jährige und ein 15-Jähriger - wurden dabei schwer verletzt. Der Fahrer des Busses, der alleine im Fahrzeug war, erlitt den Angaben zufolge einen Schock. 

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Die beiden Insassen des ersten Autos flohen zu Fuß vom Unfallort. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den beiden verliefen bis zum Vormittag zunächst erfolglos, so die Polizei. Die Polizei sucht nach Zeugen.

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