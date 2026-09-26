Vier Schwerverletzte bei Unfall mit Bus - Fahrerflucht

Witten (dpa) - Beim Zusammenprall eines Autos mit einem Linienbus in Witten in Nordrhein-Westfalen sind in der Nacht vier junge Menschen schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher und sein Beifahrer flohen und werden gesucht, wie die Polizei mitteilte.

Der Polizei zufolge übersah der bisher unbekannte Fahrer bei einem Überholmanöver augenscheinlich den entgegenkommenden Linienbus. Er scherte nach rechts aus und prallte mit seinem Wagen gegen ein weiteres Auto, das daraufhin frontal gegen den Linienbus geschleudert wurde.

Busfahrer erleidet Schock

Die 18 Jahre alte Fahrerin des Autos sowie drei Insassen - zwei 13-Jährige und ein 15-Jähriger - wurden dabei schwer verletzt. Der Fahrer des Busses, der alleine im Fahrzeug war, erlitt den Angaben zufolge einen Schock.

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