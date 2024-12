Drei Verletzte bei Zusammenstoß von zwei Autos

Lauterbach (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Lauterbach (Vogelsbergkreis) sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 64-Jähriger am Nachmittag stadtauswärts und wollte nach links auf ein Tankstellengelände fahren. Dabei übersah er den Angaben zufolge offenbar einen entgegenkommenden Wagen mit einem 55-jährigen Fahrer und einer 19-jährigen Beifahrerin. Es kam zum Zusammenstoß - beide Insassen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der 64-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.