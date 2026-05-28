Drei Verletzte nach Messerangriff in Freiburg
Drei Verletzte nach einem Messerangriff, ein Täter auf der Flucht: Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Freiburg (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung in Freiburg sind drei Menschen durch einen Messerangriff verletzt worden. Ein Mensch erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Zwei weitere wurden ambulant behandelt. Wie es genau zu dem Angriff am Mittwoch kam, blieb vorerst unklar. Die Polizei erhofft sich zudem Hinweise auf einen Tatverdächtigen.