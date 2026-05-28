Drei Verletzte nach Messerangriff in Freiburg

Freiburg (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung in Freiburg sind drei Menschen durch einen Messerangriff verletzt worden. Ein Mensch erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Zwei weitere wurden ambulant behandelt. Wie es genau zu dem Angriff am Mittwoch kam, blieb vorerst unklar. Die Polizei erhofft sich zudem Hinweise auf einen Tatverdächtigen.