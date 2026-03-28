36-Jähriger tatverdächtig - Messerangriff auf Verwandte
Schock auf Klinikparkplatz: Ein 36-Jähriger soll eine Verwandte mit einem Messer attackiert haben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem Vorfall.
Schlüchtern (dpa/lhe) - Ein 36-Jähriger hat mutmaßlich eine Frau auf dem Parkplatz einer Klinik in Schlüchtern mit einem Messer angegriffen und verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hanau und der Polizei sind der Tatverdächtige und das Opfer verwandt. Die verletzte 59-Jährige wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht.
Polizisten nahmen den Mann den Angaben zufolge noch am Tatort fest. Sie ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der 36-Jährige soll am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.