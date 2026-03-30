Messerangriff auf Verwandte

36-Jähriger befindet sich in Untersuchungshaft

In Schlüchtern ermittelt die Polizei wegen eines Messerangriffs auf eine Frau gegen einen 36 Jahre alten Mann. Dieser befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Schlüchtern (dpa/lhe) - Nachdem ein 36-Jähriger am Samstag eine Frau auf dem Parkplatz einer Klinik angegriffen haben soll, befindet sich der Mann nun in Untersuchungshaft. Dies teilte die Polizei auf Anfrage mit. Der Mann wird verdächtigt, die 59 Jahre alte Frau mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. Am Sonntag wurde er den Angaben zufolge einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Polizisten hatten den 36-Jährigen am Samstag noch am Tatort festgenommen und Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet, wie es weiter hieß. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten mitgeteilte, dass der Mann und die Frau miteinander verwandt seien. Auch am Montag waren die Hintergründe der Tat noch unklar.

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