Nach Messerangriff: 18-Jähriger in Untersuchungshaft
Nach einem Angriff in einer Erstaufnahmeeinrichtung im Kreis Marburg-Biedenkopf sitzt ein junger Mann in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.
Gießen (dpa/lhe) - Nach einem Messerangriff im Kreis Marburg-Biedenkopf befindet sich ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Gegen ihn laufe ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Mordes, teilten die Staatsanwaltschaft Marburg und die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.
Demnach soll der 18-Jährige in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Neustadt (Hessen) einen 30 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen haben, um diesen zu töten. Das Opfer erlitt nach Angaben der Polizei Verletzungen - diese waren jedoch nicht lebensbedrohlich. Die Ermittlungen zum Tathergang und dem Motiv des Täters dauern an.