21-Jähriger nach Angriff auf Familienmitglied in U-Haft
Mit Baseballschläger und Messer soll ein Mann in Marburg auf ein Familienmitglied losgegangen sein. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen.
Marburg (dpa/lhe) - Weil er ein Familienmitglied im Streit mit einem Baseballschläger und einem Messer angegriffen haben soll, ist ein 21 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft gekommen. Gegen ihn werde nun wegen versuchten Mordes ermittelt, teilten die Staatsanwaltschaft Marburg und die Polizei mit.
Zu der Tat soll es bereits am vergangenen Mittwoch (13. Mai) gekommen sein. An jenem Nachmittag soll der Beschuldigte zunächst mehrfach mit dem Baseballschläger auf einen 32 Jahre alten Mann aus der Familie eingeschlagen und ihn verletzt haben. Danach soll er auch mit dem Messer auf den Mann losgegangen sein, um ihn zu töten. Der 32-Jährige habe den Stichbewegungen ausweichen können. Die Verletzungen, die er durch die Schläge des Tatverdächtigen erlitten habe, seien nicht lebensbedrohlich gewesen.
Haftbefehl am Freitag erlassen
Nach umfangreichen Ermittlungen sei der 21-Jährige am Tag darauf festgenommen und am Freitag der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Marburg vorgeführt worden, die Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erließ. Der 21-Jährige befinde sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat dauern an, weitere Angaben könnten derzeit nicht gemacht werden.