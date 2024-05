20-Jähriger nach versuchtem Raubmord in Untersuchungshaft

Kirchhain/Marburg (dpa/lhe) - Nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Kirchhain im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist ein 20-jähriger Mann in Untersuchungshaft genommen worden. Die Staatsanwaltschaft Marburg führe ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes und des versuchten besonders schweren Raubes, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Marburg am Dienstag mit. Der Mann soll am 14. Mai abends eine Tankstelle in Kirchhain betreten haben, um die Tageseinnahmen zu entwenden. Dabei soll er mit einem Küchenmesser bewaffnet gewesen sein, mit dem er in Richtung eines Mitarbeiters in der Tankstelle gestochen habe. Der Verdächtige soll dabei billigend in Kauf genommen haben, den anderen Mann zu töten. Der Mitarbeiter habe dem Beschuldigten nach einem Handgemenge das Messer entreißen können. Im Anschluss sei der Beschuldigte zunächst ohne Beute geflüchtet, seine Identität habe sich erst später geklärt. Der Mitarbeiter erlitt Schnittverletzungen an einer Hand.