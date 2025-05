Mannheim: 36-Jähriger nach versuchtem Totschlag festgenommen

Mannheim. Ein 36-jähriger Mann hat einen 64-Jährigen am Samstagmittag in Mannheim vor eine Straßenbahn gestoßen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, soll es gegen 13.56 Uhr in der Mittelstraße auf Höhe eines Einkaufsmarktes zu Streit zwischen den beiden gekommen sein. Die Ursache ist bislang unklar.