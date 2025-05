Mann vor Straßenbahn gestoßen - Verdächtiger in U-Haft

Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem Stoß eines Mannes vor eine einfahrende Straßenbahn in Mannheim ist ein 36-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Ihm wird versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, wie die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft mitteilte.