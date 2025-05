Mann vor Müllfahrzeug gestoßen – Verdächtiger in U-Haft

Eisingen (dpa/lsw) - Nach dem Stoß eines Mannes vor ein Müllfahrzeug in Eisingen (Enzkreis) ist der 29-jährige Verdächtige in Haft gekommen. Das habe ein Haftrichter bei der Vorführung am Sonntag beschlossen, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt.