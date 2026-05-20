Messerangriff in Rüsselsheim: 20-Jähriger sitzt in U-Haft
Nach einer Messerattacke in Rüsselsheim befindet sich ein 20-Jähriger in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat laufen weiter.
Rüsselsheim (dpa/lhe) - Nach einem Messerangriff in Rüsselsheim hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Dabei handele es sich um einen Verwandten des 41 Jahre alten Opfers, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der 20-Jährige wurde am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft.
Nach Angaben der Polizei soll er den Mann bei einer Auseinandersetzung am Montag mit einem Messer schwer verletzt haben. Einen Tag später stellte sich der Verdächtige den Ermittlern. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.