Ermittlungserfolg

Messerangriff in Rüsselsheim: 20-Jähriger sitzt in U-Haft

Nach einer Messerattacke in Rüsselsheim befindet sich ein 20-Jähriger in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat laufen weiter.

Der mutmaßliche Täter hat sich der Polizei gestellt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der mutmaßliche Täter hat sich der Polizei gestellt. (Symbolbild)

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Nach einem Messerangriff in Rüsselsheim hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Dabei handele es sich um einen Verwandten des 41 Jahre alten Opfers, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der 20-Jährige wurde am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Polizei soll er den Mann bei einer Auseinandersetzung am Montag mit einem Messer schwer verletzt haben. Einen Tag später stellte sich der Verdächtige den Ermittlern. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Messerangriff in Arbeiterunterkunft – Mann in Haft
Nusplingen

Messerangriff in Arbeiterunterkunft – Mann in Haft

Nach einer Messerattacke in einer Arbeiterunterkunft sitzt ein 35-Jähriger in Untersuchungshaft. Sein Bekannter wurde schwer verletzt und liegt im Krankenhaus.

08.05.2026

Nach Messerangriff: 18-Jähriger in Untersuchungshaft
Kriminalität

Nach Messerangriff: 18-Jähriger in Untersuchungshaft

Nach einem Angriff in einer Erstaufnahmeeinrichtung im Kreis Marburg-Biedenkopf sitzt ein junger Mann in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

09.04.2026

36-Jähriger befindet sich in Untersuchungshaft
Messerangriff auf Verwandte

36-Jähriger befindet sich in Untersuchungshaft

In Schlüchtern ermittelt die Polizei wegen eines Messerangriffs auf eine Frau gegen einen 36 Jahre alten Mann. Dieser befindet sich nun in Untersuchungshaft.

30.03.2026

21-Jähriger nach Messerattacke in Straßenbahn in U-Haft
Messerangriff in Dresden

21-Jähriger nach Messerattacke in Straßenbahn in U-Haft

Der Messerangriff auf einen jungen US-Amerikaner in einer Dresdner Straßenbahn hat Aufsehen erregt. Jetzt sitzt einer der beiden Tatverdächtigen in Untersuchungshaft.

26.08.2025

Mannheim: Mann nach Messerattacke in Lebensgefahr - 46-Jähriger in Haft
Blaulicht

Mannheim: Mann nach Messerattacke in Lebensgefahr - 46-Jähriger in Haft

Im Streit verletzte der Tatverdächtige einen Mann schwer - der 28-Jährige musste notoperiert werden. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

22.01.2025