Mannheim: Nach Messerattacke - 46-Jähriger in Untersuchungshaft

Mannheim. Nach einer Messerattacke in Mannheim ist ein 46-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Das berichten Staatsanwaltschaft und Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge wollte ein 28-Jähriger bei einem Streit zwischen zwei Männern Sonntagmorgen in der Lagerstraße schlichtend eingreifen. Daraufhin soll der 46-jährige Tatverdächtige ein Messer gezogen und den 28-Jährigen schwer verletzt haben. Danach flüchtete der Tatverdächtige, konnte aber von der Polizei im Bereich Industriestraße/Hafenstraße vorläufig festgenommen werden.