Haftbefehle für zwei Männer nach Raub in Apotheke

Marburg (dpa/lhe) - Nach einem Überfall auf eine Apotheke in Marburg sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, sollen die beiden 38 und 24 Jahre alten Männer am Mittwoch mit einem großen Küchenmesser bewaffnet die Apotheke ausgeraubt haben.