Nach Angriff mit Beil und Messer in Hirschberg: Haftbefehl gegen 26-Jährigen 

Wie bereits berichtet, kam es am 28. Dezember 2024 in Hirschberg an der Bergstraße zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch, bei dem ein 26-jähriger Mann verletzt wurde. Am 30. Dezember 2024 wurde gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgrund von Fluchtgefahr ein Haftbefehl erlassen, gaben am Donnerstag die Staatsanwaltschaft Mannheim, das Polizeipräsidium Mannheim und das Landeskriminalamt in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Der 26-jährige ukrainische Mann befindet sich aufgrund seiner Verletzungen derzeit noch in medizinischer Behandlung, wo er durch Justizbeamte bewacht wird.