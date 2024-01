Warum und wie oft Mannheimer Polizisten ihre Dienstwaffe ziehen

Polizisten, die ihre Dienstwaffe ziehen und abdrücken - in Mannheim ist das eher selten. Das hat eine „MM“-Anfrage ans Polizeipräsidium Mannheim zur Häufigkeit des Schusswaffengebrauchs ergeben. Das Fazit: 13 Mal haben Beamte und Beamtinnen in der Quadratestadt in den Jahren 2022, 2021 und 2020 einen Schuss auf Mensch oder Tier abgefeuert. In fünf Fällen war die Waffe gegen eine Person gerichtet.