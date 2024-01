Mannheim

Tödliche Polizeischüsse auf der Schönau: Noch viele offene Fragen

Die tödlichen Polizeischüsse auf der Schönau sind in Mannheim weiter ein großes Thema. Gegen wen und wegen was ermittelt wird und was Polizeiexperten über die Vorgaben für den Einsatz von Schusswaffen sagen.