Tödliche Polizeischüsse: Frau trug Softairwaffe

Schwalmstadt/Marburg (dpa/lhe) - Die von Polizisten in Schwalmstadt tödlich verletzte Frau hat eine Softairwaffe getragen - also keine richtige Schusswaffe. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Marburg am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zu diesem Ergebnis seien Sachverständige des hessischen Landeskriminalamts (LKA) in Wiesbaden gekommen.