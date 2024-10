Tödliche Polizeischüsse: Frau hatte keine scharfe Waffe

Schwalmstadt/Marburg (dpa) - Die von Polizisten in Schwalmstadt tödlich verletzte Frau hat keine scharfe Waffe getragen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Marburg und das hessische Landeskriminalamt (LKA) am Freitag gemeinsam mit. «Nach den bislang durchgeführten Ermittlungen handelt es sich bei der von der Frau geführten Waffe nicht um eine 'scharfe' Waffe, sie sieht einer solchen jedoch zum Verwechseln ähnlich», erklärten die Ermittler. Ob die 20-Jährige tatsächlich Schüsse abgegeben habe und um welche Art Waffe es sich handelt, werde derzeit durch Sachverständige des LKA in Wiesbaden untersucht.