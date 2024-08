Polizeischüsse

Polizei erschießt mutmaßlichen Angreifer in Recklinghausen

Erneut geht in NRW ein Schusswaffengebrauch der Polizei tödlich aus. Ein mutmaßlicher Messerangreifer starb dabei in Recklinghausen. Erst am Dienstag war es in Moers zu einem tödlichen Fall gekommen.