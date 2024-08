Polizeischüsse

Polizei erschießt mutmaßlichen Angreifer in Recklinghausen

In NRW geht ein Schusswaffengebrauch der Polizei auf einen mutmaßlichen Messerangreifer erneut tödlich aus - in Recklinghausen. Erst am Dienstag war es in Moers zu einem tödlichen Fall gekommen.