Ermittlungen nach Messerangriff: Verdacht auf Mord

Marburg (dpa/lhe) - Nach einem Messerangriff in Marburg wird gegen einen 31-jährigen Mann wegen des Verdachts auf versuchten Mord ermittelt. Der Beschuldigte soll am frühen Samstagmorgen einen 26-Jährigen an den Lahnwiesen in der mittelhessischen Stadt unerwartet mit einem Messer angegriffen haben. Der 31-Jährige sei einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden, teilten die Staatsanwaltschaft Marburg und die Polizei am Montag mit.