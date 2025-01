Heidelberg: Mann im Streit mit Messer schwer verletzt – Angreifer festgenommen

Heidelberg. Ein Mann hat am Samstagmorgen einen 62-Jährigen in der Edinger Straße mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Der 62-Jährige wurde am Arm und in der Bauchregion verletzt und musste notoperiert werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Behörden nicht. Der 46-jährige Angreifer wurde am Sonntag in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.