Streit im Bus: Fahrgast mit Cutter-Messer verletzt

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Ein stark alkoholisierter 65-Jähriger hat am Donnerstag in einem Bus in Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus-Kreis) einen anderen Fahrgast mit einem Cutter-Messer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich die beiden Männer vor dem Messerstich während der Busfahrt gestritten haben, teilte die Polizei am Abend mit. Polizisten nahmen den Mann anschließend an einer Bushaltestelle unter Einsatz eines Tasers fest.