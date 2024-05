Tatverdächtiger nach Messerangriff in Bus in U-Haft

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Nachdem ein stark betrunkener Mann in einem Bus in Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus-Kreis) einen anderen Fahrgast mit einem Cutter-Messer verletzt hat, ist er jetzt in Untersuchungshaft. Er wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der diese anordnete, wie die Staatsanwaltschaft Wiesbaden und die Polizei Westhessen am Montag gemeinsam mitteilten. Den Angaben nach wird gegen den Verdächtigen wegen versuchten Mordes ermittelt. Neuen Erkenntnissen zufolge soll der Mann sich vor seiner Tat rassistisch geäußert haben, indem er abfällige Bemerkungen in Bezug auf die syrische Herkunft des Opfers machte. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Tathergang dauern laut Polizei an. Zudem sei der Verdächtige, anders als zunächst mitgeteilt, 55 Jahre alt und nicht 65.