Verletzter nach Messerangriff in Linienbus

Melsungen (dpa/lhe) - Während der Fahrt in einem Linienbus soll ein Mann einen anderen Fahrgast mit einem Messer angegriffen und dabei leicht verletzt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, begann der 29-jährige Verdächtige laut Zeugenaussagen zuerst eine verbale Auseinandersetzung. Dann soll er mit dem Messer auf einen 25-Jährigen losgegangen sein. Der Busfahrer stoppte das Fahrzeug demnach und wartete auf die Polizei. Die Polizeibeamten nahmen den mutmaßlichen Täter nach ihrem Eintreffen am Donnerstagmittag vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeistation. Nach Angaben der Polizei erlitt der 25-jährige Angegriffene leichte Verletzungen an der Hand, alle weiteren Fahrgäste blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.