Mann bei Messerangriff in Linienbus verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung in einem Bus in Frankfurt ist ein Mann verletzt worden. Der 38-Jährige geriet mit zwei weiteren Fahrgästen im Alter von 17 und 20 Jahren zunächst verbal in Streit, wie die Polizei mitteilte. Der Jüngere zog demnach ein Messer und stach in Richtung des Oberkörpers des Mannes. Der Begleiter des Jugendlichen kam daraufhin hinzu und hielt den Mann fest, worauf der 17-jährige dem Opfer ins Gesicht schlug.