Nach Messerangriff: 35-Jähriger außer Lebensgefahr

Baunatal (dpa/lhe) - Nach einem Messerangriff in Baunatal (Landkreis Kassel) befindet der 35 Jahre alte Verletzte sich nicht mehr in Lebensgefahr. Der Mann sei auf dem Weg der Besserung, sagte eine Polizeisprecherin in Kassel. Der 53 Jahre alte Verdächtige sitzt demnach seit Montag in Untersuchungshaft. Die Hintergründe des Messerangriffs seien bislang noch unklar.