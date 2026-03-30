Gewalttat

Nach Messerangriff in Schlüchtern – Mann sitzt in U-Haft

Schock auf dem Klinikparkplatz: Eine Frau wird mit einem Messer verletzt. Nun ermitteln die Behörden auch wegen versuchten Totschlags.

Herbeigeeilte Polizisten nahmen den 36-Jährigen noch am Tatort vorläufig fest, teilten die Beamten mit. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Herbeigeeilte Polizisten nahmen den 36-Jährigen noch am Tatort vorläufig fest, teilten die Beamten mit. (Symbolbild)

Schlüchtern (dpa/lhe) - Nach dem Messerangriff auf eine Frau in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen den 36-Jährigen werde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, teilten die Staatsanwaltschaft in Hanau und das Polizeipräsidium in Offenbach mit. 

Er soll am Samstag auf dem Parkplatz einer Klinik eine 59-Jährige mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Die Frau wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Noch am Tatort wurde der Mann festgenommen. 

Er ist mit der Frau verwandt. Weitere Informationen teilten die Behörden zunächst nicht mit.

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