Rettungseinsatz

Dreijährige angefahren und schwer verletzt

Eine Mutter geht mit ihrem Kind auf dem Bürgersteig. Plötzlich läuft das Kleinkind auf die Straße und wird angefahren. Die Dreijährige muss schwer verletzt ins Krankenhaus.

Ein Krankenwagen brachte das Kind in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Ein Krankenwagen brachte das Kind in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Marburg (dpa/lhe) - Ein dreijähriges Kind ist in Marburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Mädchen am Dienstag in Begleitung seiner Mutter auf dem Gehweg im Stadtteil Cappel unterwegs als es plötzlich auf die Fahrbahn lief. Ein 80-jähriger Autofahrer konnte den Zusammenstoß trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung nicht verhindern, hieß es. 

Die Dreijährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, es habe aber keine Lebensgefahr bestanden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragte die Polizei einen Gutachter. Die Umgehungsstraße, auf der sich der Unfall ereignete, musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

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