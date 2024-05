Dreijährige in Wohnung aufgefunden: Polizei nimmt Mann fest

Köln (dpa) - Mehr als zwölf Stunden nach ihrem Verschwinden haben Polizisten eine vermisste Dreijährige am Samstagmorgen in einer Kölner Wohnung ausfindig gemacht und einen 70-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann solle vernommen werden, seine Wohnung werde kriminaltechnisch untersucht, erklärte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen könnte sich das Kind seit Freitagabend mit dem 70-Jährigen in der Wohnung aufgehalten haben. Ein familiäres Verhältnis gebe es nach ersten Ermittlungen nicht, sagte ein Sprecher.

Das vermisste Mädchen war nach Polizeiangaben am Samstagmorgen «augenscheinlich unverletzt» in der Wohnung aufgefunden worden. Wie das Kind dorthin gelangt war, blieb zunächst unklar. Es war am Freitagabend in einem nahegelegenen Park verschwunden.