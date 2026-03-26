Unfälle

Dreijähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein kleiner Junge wird auf einem Gehweg in Darmstadt von einem Auto angefahren und muss in eine Klinik gebracht werden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein kleiner Junge wird auf dem Gehweg von einem Auto erfasst und schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein kleiner Junge wird auf dem Gehweg von einem Auto erfasst und schwer verletzt. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Kind ist in Darmstadt von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erfasste eine 58-jährige Frau das Kind mit ihrem Wagen, als sie von einem Grundstück auf die Straße fahren wollte. Der Junge wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. 

Ein Gutachter soll auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt den Unfallhergang klären, hieß es weiter. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

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