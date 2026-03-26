Dreijähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Kind ist in Darmstadt von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erfasste eine 58-jährige Frau das Kind mit ihrem Wagen, als sie von einem Grundstück auf die Straße fahren wollte. Der Junge wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.