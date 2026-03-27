Zeugen gesucht

Darmstadt: Zweijähriges Kind von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem Unfall in Darmstadt wird ein zwei Jahre alter Junge schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Kind wurde in Darmstadt von einem Auto erfasst (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Ein Kind wurde in Darmstadt von einem Auto erfasst (Symbolbild).

Darmstadt. Ein zweijähriges Kind ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in der Darmstädter Magdalenenstraße schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten gegen 16.40 Uhr alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen habe eine 58-jährige Autofahrerin von einem dortigen Grundstück auf die Straße fahren wollen. Dabei soll sie den zweijährigen Jungen auf dem Gehweg erfasst haben. Das Kind zog sich schwere Verletzungen zu und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Gutachter zur Rekonstruktion des Verkehrsunfalls hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 96941110 beim Polizeirevier in Darmstadt zu melden. (sig)

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