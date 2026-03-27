Darmstadt: Zweijähriges Kind von Auto erfasst und schwer verletzt

Darmstadt. Ein zweijähriges Kind ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in der Darmstädter Magdalenenstraße schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten gegen 16.40 Uhr alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen habe eine 58-jährige Autofahrerin von einem dortigen Grundstück auf die Straße fahren wollen. Dabei soll sie den zweijährigen Jungen auf dem Gehweg erfasst haben. Das Kind zog sich schwere Verletzungen zu und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik.