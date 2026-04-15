Rollstuhlfahrer verletzt zweijähriges Kind
In Gießen wird ein Kind auf einem Parkweg von einem Elektrorollstuhl angefahren und bricht sich das Bein. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.
Gießen (dpa/lhe) - Ein zweijähriges Kind ist in Gießen von einem Elektrorollstuhl erfasst worden und hat sich das Bein gebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stieß der Rollstuhl am vergangenen Donnerstag auf einem Parkweg mit dem Kind zusammen. Das Kind sei daraufhin gestürzt. Der unbekannte Rollstuhlfahrer setzte seine Fahrt fort und fuhr über das Bein des Kindes, heißt es. Das Kind habe einen Beinbruch erlitten.
Das Alter des Rollstuhlfahrers wurde auf 70 bis 80 Jahre geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Fahrer des Elektrorollstuhls machen können, sich zu melden.