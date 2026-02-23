Umzug

Flaschenwurf auf Kind bei Fastnacht? – Polizei sucht Zeugen

Ein Zeuge beobachtet, wie ein kleines Kind von einer Flasche getroffen wird. Auch weitere Gegenstände fliegen in die Menge beim Fastnachtsumzug in Heidelberg. Verdächtig sind vier junge Männer.

Die Beamten nahmen die vier Verdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Beamten nahmen die vier Verdächtigen fest. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Nachdem ein zweijähriges Kind beim Fastnachtsumzug in Heidelberg von einer Flasche getroffen worden sein soll, sucht die Polizei jetzt nach weiteren Zeugen. Eine vierköpfige Gruppe habe mehrere Gegenstände - unter anderem auch Plastik- und Glasflaschen in die Menschenmenge geworfen, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge habe beobachtet, dass das Kind am Fastnachtsdienstag getroffen worden sei.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Als Rettungskräfte und eine Passantin die vier jungen Männer im Alter von 16 bis 25 Jahren ansprachen, wurde diese handgreiflich. Der Passantin wurde in den Bauch getreten, einem Rettungssanitäter gegen den Rücken geschlagen. Beide wurden leicht verletzt. Die Polizei nahm die Verdächtigen fest.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heidelberg: Männer werfen Flaschen auf Fastnachtsumzug
Wohl auch Kind (2) getroffen

Heidelberg: Männer werfen Flaschen auf Fastnachtsumzug

Während eines Fastnachtsumzugs in Heidelberg kommt es durch vier junge Männer zu Körperverletzungen. Auch ein zweijähriges Kind soll dabei getroffen worden sein.

23.02.2026

Fastnacht-Umzug im venezolanischen «Karibik-Deutschland»
Brauchtum

Fastnacht-Umzug im venezolanischen «Karibik-Deutschland»

Kostüme, Glöckchen, Besen: In Colonia Tovar feiern Tausende den alemannischen Fastnachtsumzug – in der Küstenkordillere von Venezuela.

18.02.2026

Heidelberg: Männer werfen Glasflaschen aus Hotelfenster
Bergheimer Straße

Heidelberg: Männer werfen Glasflaschen aus Hotelfenster

Drei junge Männer werfen Glasflaschen und Bierdosen aus ihrem Hotelzimmer in der Bergheimer Straße in Heidelberg. Dort sind etliche Passanten und Autos unterwegs.

24.05.2025

Frankfurter Narren feiern bei Fastnachtsumzug
Straßenfastnacht

Frankfurter Narren feiern bei Fastnachtsumzug

Als Höhepunkt des Frankfurter Karnevals schlängelt sich der große Fastnachtsumzug durch die Innenstadt. 188 Zugnummern gibt es in diesem Jahr. Auch das Wetter spielt mit.

02.03.2025

Frankfurter Fastnachtsumzug setzt auf lokale Themen
Brauchtum

Frankfurter Fastnachtsumzug setzt auf lokale Themen

Am Fastnachtssonntag findet unter dem Motto «Frankfurt's Fastnacht wie noch nie, voller Strom und Energie» in Frankfurt in diesem Jahr der Fastnachtsumzug statt. Was ist geplant?

24.02.2025