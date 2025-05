Heidelberg: Männer werfen Glasflaschen aus Hotelfenster

Heidelberg. Betrunkene Hotelgäste haben am Freitagabend gegen 18 Uhr Glasflaschen und Bierdosen aus dem Fenster auf Passanten geworfen. Wie die Polizei berichtete, hielten sich die drei Betrunkenen gegen 18 Uhr in ihrem Hotelzimmer in der Bergheimer Straße in Heidelberg auf.