Heidelberg: Unbekannter bewirft 65-Jährigen mit Flaschen und schlägt zu

Heidelberg. Ein Unbekannter hat bereits am Freitagabend einen 65-Jährigen in Heidelberg mit Flaschen beworfen und ihm dann ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schritten Zeugen ein und der Unbekannte flüchtete. Der 65-Jährige war gegen 18.30 Uhr in der Mittermaierstraße zwischen der Alten Eppelheimer Straße und Kurfürsten-Anlage unterwegs, als ihm der Unbekannte entgegenkam. Der Mann hatte nach Polizeiangaben zwei Glasflaschen in der Hand.