Wohl auch Kind (2) getroffen

Heidelberg: Männer werfen Flaschen auf Menschenmenge bei Fastnachtsumzug

Während eines Fastnachtsumzugs in Heidelberg kommt es durch vier junge Männer zu Körperverletzungen. Auch ein zweijähriges Kind soll dabei getroffen worden sein.

Die Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen (Symbolbild).
Die Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen (Symbolbild).

Heidelberg. Eine vierköpfige Personengruppe hat während eines Fastnachtsumzugs am Faschingsdienstag in Heidelberg mehrere Personen verletzt. Wie die Polizei berichtet, fiel die Gruppe gegen 16 Uhr in der Hauptstraße / Ecke Brunnengasse auf, als sie unter anderem Plastik- sowie Glasflaschen in die Menschenmenge warf. Laut einem Zeugen soll dabei auch ein zweijähriges Kind getroffen worden sein.

Als Rettungskräfte und eine Passantin die vier jungen Männer im Alter von 16 bis 25 Jahren ansprachen, wurden diese handgreiflich. Sie verletzten die Passantin durch einen Tritt in den Bauch, ein Rettungssanitäter wurde durch einen Schlag in den Rücken leicht verletzt. Polizeibeamte nahmen die vier Tatverdächtigen daraufhin fest und brachten sie zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß entlassen, allerdings mit einem Platzverweis für die Altstadt und den Marktplatz.

Weitere Geschädigte, die durch das Verhalten der jungen Männer verletzt wurden, sowie Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221 18570 zu melden. (sig)

