Fastnacht abgesagt

Ärger über Absage des Fastnachtsumzugs in Heidenheim

Zahlreiche Vereine sagen eine Teilnahme am traditionellen Fastnachtsumzug in Heidenheim ab. Das Unglück in München habe Einfluss auf diese Entscheidung gehabt, meint der Mitveranstalter.